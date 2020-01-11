https://news.day.az/world/1192979.html Путин и Меркель обсудят ситуацию на Ближнем Востоке и урегулирование конфликта на Украине

Путин и Меркель обсудят ситуацию на Ближнем Востоке и урегулирование конфликта на Украине

В мире, 11 января 2020 07:50 354

Президент России Владимир Путин проведет в Москве переговоры с канцлером ФРГ Ангелой Меркель, которая прибудет в РФ с рабочим визитом по приглашению главы российского государства. Ранее пресс-служба Кремля сообщала, что лидеры России и Германии планируют "обсудить актуальные темы международной повестки дня, в том числе ситуацию в Сирии, Ливии, эскалацию напряженности на Ближнем Востоке в результате американского авиаудара по аэропорту Багдада 3 января", передает ТАСС.

В то же время пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков подчеркивал, что гибель командующего силами специального назначения "Аль-Кудс" Корпуса стражей исламской революции (КСИР, элитные части ВС Ирана) Касема Сулеймани в результате упомянутой атаки не стала причиной предстоящего визита Меркель. "Нет никакой связи", - заявлял он агентству ТАСС.

Кроме того, Путин и Меркель на переговорах 11 января рассмотрят проблематику урегулирования внутриукраинского конфликта в контексте реализации минского "комплекса мер" от 2015 года и договоренностей, достигнутых на саммите в "нормандском формате" 9 декабря 2019 года в Париже.

Меркель и Путин договорились о проведении двусторонней встречи еще во время декабрьского саммита "нормандской четверки" в Париже, сообщил в пятницу на брифинге официальный представитель кабмина ФРГ Штеффен Зайберт. По его словам, прибытие канцлера в Кремль запланировано примерно на 14:30 мск. А после переговоров - около 17:00 мск - состоится совместная пресс-конференция обоих лидеров, после чего германская делегация вылетит назад в ФРГ.

В германской дипмиссии в Москве уточнили, что визит канцлера ФРГ в российскую столицу будет однодневным. В поездке Меркель будет сопровождать глава МИД Хайко Маас. Как ранее сообщал Зайберт, в Москве "в формате рабочего ужина будут обсуждаться международные вопросы - Сирия, Ливия, Ирак, Иран, Украина, стороны затронут и двусторонние вопросы". Комментируя предстоящую встречу, Зайберт подчеркнул, что "Россия - важный игрок на мировой арене и в качестве постоянного член Совбеза ООН необходима для решения политических конфликтов".

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