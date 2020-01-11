В Китае умер первый заболевший новым типом коронавируса

В китайском городе Ухань скончался первый заболевший новым типом коронавируса, еще около 40 человек болеют, несколько сотен - под наблюдением, сообщили в городском комитете по вопросам здравоохранения, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

В конце декабря местные власти заявили о вспышке пневмонии неизвестного происхождения в городе Ухань провинции Хубэй. По состоянию на 5 января, сообщалось о 59 случаях заражения. В четверг 9 января китайские эксперты предварительно установили, что возбудителем заболевания стал новый тип коронавируса.

"Выявлен 41 случай заражения с предварительным диагнозом новый тип коронавируса, из них два человека уже выписаны из больницы, семь находятся в тяжелом состоянии, один человек умер, состояние остальных пациентов стабильное", - говорится в заявлении.

Кроме того, в настоящее время 739 человек, из них 419 - медики, которые имели тесный контакт с больными, находятся по медицинским наблюдением, в настоящее времени симптомов заражения у них не выявлено.