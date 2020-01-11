В Канаде уточнили число погибших в катастрофе Boeing в Иране сограждан

По последней информации в авиакатастрофе в Иране погибли 57 граждан Канады, заявил в субботу журналистам глава МИД Канады Франсуа-Филипп Шампань, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

"Число жертв из Канады сейчас достигает 57 человек", - сказал он.

Его пресс-конференцию транслирует телеканал СВС.

По его словам, изучение документов и другой информации позволяет на сегодня говорить, что граждан Канады среди погибших не 63, как считалось ранее, а меньше.

По словам Шампаня, на сегодня власти Ирана выдали две визы представителям Канады, остальные визы ожидаются. Это позволит начать оказывать консульские услуги, принять участие в опознании и расследовании, добавил министр.