Роухани пообещал привлечь к ответственности виновных в уничтожении украинского Boeing

Иран глубоко сожалеет о допущенной ошибке со сбитым самолетом "Международных авиалиний Украины" под Тегераном. Об этом заявил в субботу президент республики Хасан Роухани, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Исламская Республика Иран глубоко сожалеет об этой катастрофической ошибке", - написал он на своей странице в Twitter. Роухани также выразил соболезнования жертвам трагедии.

Он отметил, что расследование инцидента продолжится до выяснения обстоятельств этой "великой трагедии" и "непростительной ошибки".

Роухани пообещал привлечь к ответственности виновных в уничтожении украинского самолета.

В субботу утром агентство ISNA распространило заявление генерального штаба ВС Ирана, в котором отмечается, что самолет "Международных авиалиний Украины" под Тегераном был сбит "вследствие непреднамеренной человеческой ошибки". Согласно заявлению, лайнер оказался в непосредственной близости от одного из важных военных объектов Корпуса стражей исламской революции (элитные части ВС Ирана), кроме того, по форме и высоте полета он "напоминал вражеский объект".