У француженки украли драгоценности на 1,2 млн евро в доме престарелых

Французская полиция задержала трех подозреваемых в похищении драгоценностей стоимостью более 1,2 миллиона евро у женщины, проживающей в пансионате для богатых престарелых людей, передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ.

Преступление было совершено в ночь на 27 декабря в Монпелье, сообщает ТАСС.

Воры в маске пробрались в комнату 90-летней женщины, взломав дверь. В сейфе находились ювелирные изделия - кольца, колье, бриллианты.

Преступники вскрыли сейф и похитили все его содержимое.

Полиция изучила видеозаписи и быстро определила личности трех людей. Всем им предъявили обвинения в совершении кражи при отягчающих обстоятельствах.

Примечательно, что один из задержанных - скупщик краденого, а другие задержанные - бывшие работницы дома престарелых.