https://news.day.az/world/1193000.html Зариф: К крушению украинского самолета привела человеческая ошибка

Зариф: К крушению украинского самолета привела человеческая ошибка

В мире, 11 января 2020 09:52 238

К крушению украинского самолета 8 января на территории Ирана привела человеческая ошибка.

Об этом написал на своей странице в Twitter министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф, передает Day.Az.

"Печальный день. Предварительные выводы внутреннего расследования, проведенного Генштабом ВС Ирана, показали, что человеческая ошибка во время инцидента, вызванного авантюризмом США, привела к катастрофе. Мы глубоко сожалеем, приносим извинения и соболезнования нашему народу, семьям всех жертв и другим пострадавшим странам", - написал он.

Отметим, что самолет Boeing-737 авиакомпании "Международные авиалинии Украины", который должен был выполнить рейс по маршруту Тегеран - Киев, разбился в среду после вылета из аэропорта Тегерана. На борту находились 167 пассажиров и девять членов экипажа, все они погибли. Большинство жертв - граждане Канады и Ирана.

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Trend.Az Milli.Az Azernews.Az
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