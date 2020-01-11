https://news.day.az/world/1193023.html Трамп заявил о необходимости наладить торговые отношения с Россией
Трамп заявил о необходимости наладить торговые отношения с Россией
Президент США Дональд Трамп заявил о необходимости наладить торговые отношения с Россией в интервью телеканалу Fox News, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.
Трамп рассказал, что Соединенные Штаты могут и должны торговать с Россией. Говоря о расследовании о приписываемом России вмешательстве в президентские выборы США в 2016 году, американский лидер отметил, что "охота на ведьм" закончилась, было потрачено 45 миллионов долларов и доказательства не были найдены.
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