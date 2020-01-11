Президент США Дональд Трамп заявил о необходимости наладить торговые отношения с Россией в интервью телеканалу Fox News, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Трамп рассказал, что Соединенные Штаты могут и должны торговать с Россией. Говоря о расследовании о приписываемом России вмешательстве в президентские выборы США в 2016 году, американский лидер отметил, что "охота на ведьм" закончилась, было потрачено 45 миллионов долларов и доказательства не были найдены.