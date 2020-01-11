Зеленский опубликовал видеообращение в связи с крушением украинского самолета - ФОТО - ВИДЕО

Президент Владимир Зеленский выразил соболезнования погибшим в катастрофе самолета МАУ и пообещал детальное и независимое расследование причин трагедии, передает Day.Az со ссылкой на pravda.com.

"Утро 8 января 2020 стал черной страницей в истории и Украины, и всего мира. Мои искренние соболезнования родственникам и близким одиннадцати погибших граждан Украины: Владимира Гапоненко, Алексея Наумкина, Сергея Хоменко, Екатерины Статник, Игоря Матькова, Марии Микитюк, Дениса Лыхны, Валерии Овчарук, Юлии Сологуб, Елены Малаховой и Ольги Кобюк. Я также выражаю соболезнования семьям других погибших. Известно, что это граждане Ирана, Канады, Швеции, Афганистана и Великобритании", - сказал президент Украины.

Президент подчеркнул, что государство окажет помощь семьям погибших украинцев.

"И я прошу всех - особенно, когда Украина находится в условиях информационной войны, - воздержаться от манипуляций, спекуляций, теорий заговора, поспешных категорических оценок и непроверенных версий", - сказал Зеленский.

Также Зеленский посетил аэропорт "Борисполь" чтобы почтить память жертв катастрофы.

Напомним, что сегодня утром агентство ISNA распространило заявление генерального штаба ВС Ирана, в котором отмечается, что самолет "Международных авиалиний Украины" под Тегераном был сбит "вследствие непреднамеренной человеческой ошибки". Согласно заявлению, лайнер оказался в непосредственной близости от одного из важных военных объектов Корпуса стражей исламской революции (элитные части ВС Ирана), кроме того, по форме и высоте полета он "напоминал вражеский объект". Президент Ирана Хасан Роухани отметил, что Иран глубоко сожалеет о допущенной ошибке и пообещал привлечь к ответственности виновных в уничтожении украинского самолета.