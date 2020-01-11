Украина настаивает на полноценном признании Ираном вины за сбитый Boeing

Украина настаивает на полном признании вины со стороны Ирана за сбитый украинский самолет. Об этом заявил в субботу президент Украины Владимир Зеленский, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Утро сегодня не было хорошим, но принесло правду. Еще до окончания работы международной комиссии Иран признал свою вину в том, что сбил украинский самолет. Но настаиваем на полном признании вины", - говорится в сообщении президента в официальном Telegram-канале.

Зеленский добавил, что ожидает от Ирана, "заверений в готовности к полному и открытому расследованию, привлечению виновных к ответственности, возвращению тел погибших, выплат компенсаций, официальных извинений по дипломатическим каналам".