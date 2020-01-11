https://news.day.az/world/1193041.html В Мексике 12-летний подросток убил учительницу и застрелился
В Мексике 12-летний подросток убил учительницу и застрелился
Президент Мексики выразил соболезнования родственникам учительницы, которая накануне погибла при стрельбе в школе, передает Day.Az со ссылкой на Вести.
Огонь открыл один из учеников, у которого при себе оказалось два пистолета. Пятеро детей и еще один преподаватель - были ранены и доставлены в больницу.
По словам врачей, сейчас их состояние стабильное, жизнь - вне опасности. Сам 12-летний нападавший покончил с собой сразу же после атаки.
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