https://news.day.az/world/1193052.html В Москве задержаны и отменены десятки рейсов
В Москве задержаны и отменены десятки рейсов
Тридцать шесть рейсов задержаны и пять отменены в трех московских аэропортах - "Внуково", "Домодедово" и "Шереметьево", передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.
По информации на 9.31 субботы, во "Внуково" 2 рейса задержаны; в "Домодедово" 19 рейсов задержаны, пять отменены; в "Шереметьево" 15 рейсов задержаны.
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