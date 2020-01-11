https://news.day.az/world/1193052.html В Москве задержаны и отменены десятки рейсов

В Москве задержаны и отменены десятки рейсов

В мире, 11 января 2020 12:16 617

Тридцать шесть рейсов задержаны и пять отменены в трех московских аэропортах - "Внуково", "Домодедово" и "Шереметьево", передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

По информации на 9.31 субботы, во "Внуково" 2 рейса задержаны; в "Домодедово" 19 рейсов задержаны, пять отменены; в "Шереметьево" 15 рейсов задержаны.

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Trend.Az Milli.Az Azernews.Az
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