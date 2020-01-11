Чтобы спасти любимую кошку, бабушка рискнула жизнью внука - ВИДЕО

Пожилая жительница Наньчуна (провинция Сычуань, Китай) сильно испугалась за любимую кошку, которая выбралась с балкона и оказалась в ловушке на карнизе здания, передает Day.Az со ссылкой на 120.su.

Добраться до животного, сидевшего этажом ниже, не было возможности, а соседей, живущих под пенсионеркой, дома не оказалась. Тогда бабушка обвязала 7-летнего внука верёвкой и с помощью родственников спустила его за животным. Мальчик успешно поймал кошку, посадил её в сумку, после чего их подняли обратно на балкон.

Несмотря на то, что спасательная операция прошла успешно, очевидцы и люди, посмотревшие видеоролик, осудили старшую родственницу за пренебрежение к жизни внука. Известно, что бабушка после и сама посмотрела кадры со спасением кошки в соцсетях и ужаснулась тому, как страшно это выглядело со стороны. Она искренне раскаялась и заявила, что больше никогда так не поступит.

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