Пожары превратили небо Австралии во флаг аборигенов - ФОТО

Австралия продолжает задыхаться от лесных пожаров, беспрецедентных в её новейшей истории, и оттуда появляются всё новые и новые фотографии, берущие за душу своей пугающей красотой.

Из последних фотошедевров - снимок апокалиптических небес, поразительно напоминающий флаг коренного населения страны, австралийских аборигенов, передает Day.Az со ссылкой на Lifter.

Снимок был сделан жительницей южной Австралии Роуз Флетчер новогодним утром. С тех пор он стал вирусной сенсацией.

"В момент полной безнадёги я запечатлела клубы дыма на рассвете над Южным океаном. Восходящее солнце было бледным кругом за стеной дыма - и вдруг на несколько волшебных секунд передо мной возник аборигенский флаг", - рассказала Флетчер.

Когда она опубликовала снимок в Фейсбуке, он сразу же разошёлся по соцсетям, собрав тысячи комментариев:

"Духи предков явно что-то хотят сказать".

"Этим всё сказано. Аборигены ухаживали за землёй. Позор австралийскому правительству".

Официальный флаг аборигенов Австралии был разработан и утверждён в 1971 году. Флаг представляет собой две горизонтальные равновеликие полосы чёрного (сверху) и красного (снизу) цветов, с золотым кругом посередине.

Чёрный цвет символизирует аборигенов Австралии, красный - почву Австралии и охру, использующуюся в церемониях аборигенов, а жёлтый - солнце, рождение жизни и защиту.

До появления европейцев численность австралийских аборигенов составляла от 300 до 700 тысяч человек в составе более чем 500 племён и более чем 200 языковых групп. К 1921 году их число сократилось до 60 тысяч.

Сегодня в Австралии живёт около 550 тысяч аборигенов. Это всего 2,7% населения страны.