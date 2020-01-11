Пропавший в Китае ребёнок оказался очень прилежным учеником - ВИДЕО

Житель Чжэцзяна (Китай) пришёл в большое волнение, когда его 8-летний сын не вернулся вовремя из школы, передает Day.Az со ссылкой на

Отец обратился за помощью в полицию, но, как выяснилось, ребёнка не стоило объявлять в розыск, ведь он просто оказался очень прилежным учеником.

Почти дойдя до дома, мальчик вспомнил, что забыл в школе домашнее задание по математике. Недолго думая, ребёнок пустился в обратный путь и в итоге отсутствовал более двух часов. Это, пожалуй, тот самый случай, когда ругать сына у родителей и язык не повернётся.

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