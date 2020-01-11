Джастин Трюдо назвал национальной трагедией Канады авиакатастрофу в Иране

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо заявил, что в свете признания Тегераном ответственности за инцидент со сбитым украинским самолетом ожидает от иранских властей "полного сотрудничества" в расследовании катастрофы.

Заявление Трюдо опубликовал в субботу пресс-секретарь премьера Кэмерон Ахмад на своей странице в Twitter, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Мы продолжим работать с нашими партнерами по всему миру для обеспечения полного и тщательного расследования, правительство Канады рассчитывает на полное сотрудничество со стороны иранских властей", - говорится в сообщении. Премьер также отметил, что основным приоритетом для канадского правительства остается проведение расследования в духе "прозрачности и справедливости". "Это национальная трагедия и все канадцы сегодня скорбят", - добавил Трюдо.