https://news.day.az/world/1193069.html "Международные авиалинии Украины" прокомментировали заявление Ирана по крушению Boeing

"Международные авиалинии Украины" прокомментировали заявление Ирана по крушению Boeing

В мире, 11 января 2020 12:43 378

Авиакомпания "Международные авиалинии Украины" не сомневалась в невиновности экипажа в крушении Boeing 737 в Иране. Как передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости, об этом заявил президент компании Евгений Дыхне.

Иран в субботу признал, что сбил украинский авиалайнер Boeing под Тегераном. Генштаб Вооруженных сил Ирана заявил, что принял украинский самолет за вражеский, ожидая ответа США на удары по базам в Ираке, которые Тегеран нанес в ответ за гибель генерала КСИР Касема Сулеймани.

"Мы ни на одну секунду не сомневались в том, что наш экипаж и наш самолёт не могли стать причиной этой жуткой, ужасной авиакатастрофы. Спасибо всем думающим и анализирующим, кто с нами это разделял и разделяет", - написал Дыхне в Facebook.

Выполнявший рейс в Киев Boeing 737-800 "Международных авиалиний Украины" потерпел крушение вскоре после вылета из аэропорта Тегерана в среду рано утром. Погибли все 176 человек: 167 пассажиров из Ирана, Украины, Канады, Германии, Швеции и Афганистана и девять членов экипажа.

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