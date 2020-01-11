Черный ящик со сбитого украинского самолета отправят во Францию

Записи с бортового самописца украинского самолета, который был сбит по ошибке иранскими ВС около Тегерана, будут отправлены для расшифровки во Францию.

Об этом сообщил глава отдела расследования происшествий Организации гражданской авиации Ирана Хасан Резайефар, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Записи с черного ящика украинского самолета будут направлены во Францию", - приводит его слова в субботу агентство IRNA.