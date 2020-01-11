Уволенная из магазина за избиение вора продавец заинтересовала UFC - ВИДЕО

В США женщина-продавец, которую уволили из магазина за драку с грабителем, получила предложение от Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC), передает Day.Az со ссылкой на ren.tv.

Инцидент с дракой произошел в конце декабря в магазине электроники "BestBuy" в штате Гавайи. Камера видеонаблюдения сняла, как продавец Саммер Тапаса-Сатараки решительно дает отпор грабителю, который пытался вынести из магазина коробку. Она не дает ему пройти и дерется с ним. Ожесточенная схватка приводит к тому, что они оказываются на полу, а вор в какой-то момент пытается натянуть футболку Саммер ей на голову, обнажив грудь. Продавец одержала победу, но из-за произошедшего ее уволили.

Глава UFC Дэйна Уайт выложил ролик с дракой в Instagram и написал, что хочет встретиться с Саммер и вручить ей билеты на бой между Конором Макгрегором и Дональдом Серроне.

"Я хочу, чтобы она работала на меня. Готовьтесь к лучшим выходным в своей жизни, Саммер", - сказано в его посте.

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