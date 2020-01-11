Верховный лидер Ирана приказал опубликовать данные о сбитом Boeing

Результаты расследования крушения Boeing 737-800 "Международных авиалиний Украины" будут обнародованы. Такое указание дал верховный лидер Ирана Али Хаменеи, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Сообщается, что верховный лидер в ходе экстренного совещания подтвердил, что результаты расследования будут честно опубликованы.

Самолет Boeing 737-800 "Международных авиалиний Украины" (МАУ) загорелся и упал через несколько минут после взлета из аэропорта Тегерана рано утром 8 января. Погибли все находившиеся на борту 176 человек, большинство из них были гражданами Ирана и Канады.

Власти Ирана заявили, что самолет был сбит случайно. Причиной крушения был назван "человеческий фактор". Глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф пояснил, что ошибка была допущена в кризисный период из-за "авантюризма" США.