https://news.day.az/world/1193112.html Twitter заблокировал аккаунт Али Хаменеи
Twitter заблокировал аккаунт Али Хаменеи
Twitter заблокировал официальный аккаунт верховного лидера Ирана Али Хаменеи, в котором он публиковал информацию на английском языке, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.
"Внимание: действие этой учетной записи временно приостановлено", - сообщается на странице Twitter Хаменеи.
При этом, страницы руководителя Ирана на фарси, французском и арабском языках по-прежнему работают.
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