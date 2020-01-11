https://news.day.az/world/1193124.html КСИР взял на себя полную ответственность за сбитый украинский Boeing

КСИР взял на себя полную ответственность за сбитый украинский Boeing

В мире, 11 января 2020 14:51 723

Командующий военно-космическими силами Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Амир Али Хаджизаде заявил, что КСИР берет на себя полную ответственность за катастрофу украинского самолета, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

"Мы несем полную ответственность за это, и какое бы решение ни приняли власти, мы подчинимся ему", - заявил Хаджизаде в ходе пресс-конференции после сообщения о причинах авиакатастрофы.
 
Выполнявший рейс в Киев Boeing 737-800 "Международных авиалиний Украины" потерпел крушение вскоре после вылета из аэропорта Тегерана в среду рано утром. Погибли все 176 человек: 167 пассажиров из Ирана, Украины, Канады, Германии, Швеции и Афганистана и девять членов экипажа.
В субботу ВС страны заявили, что украинский Boeing был сбит случайно, непреднамеренно, виной стал человеческий фактор: самолет пролетал рядом с военным объектом Ирана и был принят за вражеский. Президент Ирана выразил соболезнования в связи с катастрофой и заявил, что глубоко сожалеет.
Təcili pul krediti 15 dəqiqəyə 30 000 manatadək! Самые дешевые авиабилеты!
Присоединяйтесь к нам в мессенджерах:
Наш канал в Telegram

Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре

Trend.Az Milli.Az Azernews.Az
Лента новостей
В Кремле проходят переговоры Путина и Меркель 16:11, В мире 120
Ливан лишили права голоса в ООН - Причина 16:05, В мире 205
Киев даст юридическую оценку крушению Boeing в Иране 15:52, В мире 280
На Бибиэйбатской дороге изменили движение транспорта - ФОТО 15:40, Общество 483
Президент Ильхам Алиев выразил соболезнования Султану Омана 15:28, Политика 366
Зеленский обсудит уничтожение "Боинга" с Рухани и обратится к нации 15:18, В мире 594
В YARAT состоится показ картины "Шесть" 15:05, Культура 478
КСИР взял на себя полную ответственность за сбитый украинский Boeing 14:51, В мире 720
Интенсивная перестрелка на границе Азербайджана и Армении - Заявление 14:41, Политика 769
У дорожной полиции новая форма - ФОТО 14:34, Общество 1 166
"Азербайджан 2017" в ТОП-10 лучших Гран-при "Формулы-1" 14:26, Спорт 653
Twitter заблокировал аккаунт Али Хаменеи 14:21, В мире 817
"Большое, человеческое спасибо Первому вице-президенту Мехрибан Алиевой за прекрасные условия для наших детей!" – репортаж из Детского психоневрологического центра - ФОТО - ВИДЕО 14:12, Политика 4 506
Фарид Шафиев встретился в Пекине со студентами, изучающими азербайджанский язык 13:53, Политика 822
Эмин Агаларов выступит с концертом в Лондоне 13:39, Культура 935
В ОАЭ объявили трехдневный траур после смерти султана Омана 13:35, В мире 1 125
Сотрудники МЧС Азербайджана примут участие в учениях за рубежом 13:31, Общество 1 003
Прогноз погоды на воскресенье 13:27, Общество 6
Android атакован известной группой хакеров 13:23, Технологии 916
Bu şəxslər ölkəmizin gələcəyi üçün təhlükədir - Aydın Quliyev 13:18, Azərbaycanca 1 082
Верховный лидер Ирана приказал опубликовать данные о сбитом Boeing 13:10, В мире 1 234
В минувшем году тысячи азербайджанцев были обеспечены средствами реабилитации 13:04, Общество 1 077
Генпрокуратура Ирана настаивает на установлении лиц, сбивших украинский самолет 13:00, В мире 1 230
В Баку осушено озеро 12:55, Общество 1 486
Черный ящик со сбитого украинского самолета отправят во Францию 12:51, В мире 1 146
В Стамбуле горит текстильная фабрика 12:47, В мире 1 171
"Международные авиалинии Украины" прокомментировали заявление Ирана по крушению Boeing 12:43, В мире 1 357
Джастин Трюдо назвал национальной трагедией Канады авиакатастрофу в Иране 12:38, В мире 1 177
КНДР: диалога с США о снятии части санкций не будет 12:34, В мире 1 155
Азербайджанская продукция будет представлена на выставке в Германии 12:30, Экономика 1 178
Пять стран создали группу помощи родным погибших в катастрофе в Иране 12:25, В мире 1 233
Пожары превратили небо Австралии во флаг аборигенов - ФОТО 12:21, В мире 1 295
В Москве задержаны и отменены десятки рейсов 12:16, В мире 1 598
В США признали Су-57 небоеспособным 12:11, В мире 1 382
Зеленский надеется на расследование катастрофы в Иране без задержек 12:05, В мире 1 246
Радикальная оппозиция в Азербайджане политизирует бытовые случаи из-за отсутствия аргументов 12:00, Политика 1 258
Опубликовано точное расписание Гран-при Азербайджана "Формулы-1" 2020 - ФОТО 11:56, Общество 1 664
Поставщик деталей для Boeing 737 MAX уволит тысячи сотрудников 11:51, В мире 1 365
У резиденции Трампа во Флориде задержали иранца с мачете 11:46, В мире 1 345
В США оштрафовали Boeing на 5 млн долларов 11:42, В мире 1 363
Он не знает элементарных вещей - жесткий ответ Пашиняну от грузинского министра 11:38, Политика 2 413
В Мексике 12-летний подросток убил учительницу и застрелился 11:33, В мире 1 413
16 лучших продуктов выставки CES 2020 11:28, Технологии 1 352
Оттава требует, чтобы Вашингтон объяснил убийство Сулеймани 11:23, В мире 1 495
Обзор валютного рынка Азербайджана за неделю 11:18, Экономика 1 450
Очередной шаг по улучшению оснащения азербайджанской армии: открыты новые склады - ФОТО - ВИДЕО 11:13, Политика 1 555
Зеленский потребовал извинений и компенсации от Ирана 11:09, В мире 1 778
Обзор рынка драгоценных металлов Азербайджана за неделю 11:04, Экономика 1 537
В Азербайджане выпал снег - ФОТО 10:58, Общество 2 036
Риад Маммадов представит в Москве уникальный проект, посвященный "1001 ночи" 10:47, Культура 1 535
Трамп заявил о необходимости наладить торговые отношения с Россией 10:45, В мире 1 603
В Таиланде грабитель открыл беспорядочный огонь в торговом центре, есть жертвы - ВИДЕО 10:39, В мире 1 686
Центробанк Азербайджана получил новые полномочия 10:33, Экономика 1 691
Facebook и Instagram удалили записи в поддержку Сулеймани 10:27, Технологии 1 624
Новый султан Омана принес присягу 10:20, В мире 1 796
ВС Армении обстреляли ряд населенных пунктов Азербайджана 10:15, Политика 1 639
Опубликованы кадры с места, где обвиняемый держал убитую Нармин - ВИДЕО 10:05, Общество 3 071
В Филармонии состоится концерт в память о музыкантах 09:53, Культура 1 754
Зариф: К крушению украинского самолета привела человеческая ошибка 09:52, В мире 2 033
Центробанк Азербайджана проведет депозитный аукцион на платформе Bloomberg 09:47, Экономика 1 747
Сегодня в Азербайджане подведут итоги голосования на муниципальных выборах 09:42, Политика 1 736
Минфин Азербайджана выставит на продажу облигации на крупную сумму 09:38, Экономика 1 824
В Азербайджане запустят систему мгновенных платежей в non-stop режиме 09:32, Экономика 1 856
Посмотрите, какие испытания на прочность прошел этот чемодан - ФОТО - ВИДЕО (R) 09:30, Туризм 1 919
Роухани пообещал привлечь к ответственности виновных в уничтожении украинского Boeing 09:25, В мире 2 276
Канада направит в Австралию десятки специалистов для тушения лесных пожаров 09:20, В мире 1 901
Жуткое ДТП в Индии, более 20 погибших 09:13, В мире 1 914
В Канаде уточнили число погибших в катастрофе Boeing в Иране сограждан 09:08, В мире 1 985
В Китае умер первый заболевший новым типом коронавируса 09:02, В мире 2 364
Украинский Boeing был сбит - заявление Генштаба Ирана - ФОТО - ВИДЕО 08:46, В мире 13 251
Умер султан Омана 08:38, В мире 2 158
Путин и Меркель обсудят ситуацию на Ближнем Востоке и урегулирование конфликта на Украине 07:50, В мире 2 272
Washington Post: США пытались уничтожить еще одного иранского военачальника - секретная операция 07:34, В мире 2 582
Трамп рассказал, как санкции против Ирана повлияют на его экономику 07:25, В мире 2 423
В Венесуэле 18 человек обвиняются в нападении на воинскую часть 07:11, В мире 2 382
В Азербайджане можно было наблюдать первое лунное затмение 2020 года 02:33, Общество 3 731
Азербайджан делает ставку на возобновляемую энергетику - перспективы на сотни миллионов долларов 02:13, Политика 3 813
Чингиз Абдуллаев: Убежден, что революционные реформы 2019 года скажутся в нашей повседневной жизни 01:46, Политика 3 802
Иранский генерал Сулеймани готовил атаки на четыре посольства США - заявление Трампа 00:10, В мире 4 508
История роковых ошибок: случайно сбитые авиалайнеры 00:05, В мире 4 581
Главы МИД стран ЕС призвали Иран вернуться к ядерной сделке 10 января 23:09, В мире 4 409
В Баку обнаружили неизвестный указ османского султана Сулеймана Великолепного - ФОТО 10 января 23:05, Общество 9 810
Almaniyada türkdilli məktəblər açılacaq 10 января 22:54, Azərbaycanca 4 753
АБР: Инновации помогут Азербайджану развить сельское хозяйство 10 января 22:17, Экономика 4 810
Авторитетное издание из ОАЭ в восторге от Шеки и узоров "Шебеке" - ФОТО 10 января 21:46, Туризм 5 047
Искаженную карту Азербайджана удалили с сайта проекта Евросоюза - ЗАЯВЛЕНИЕ - ФОТО 10 января 21:43, Политика 5 012
США приостановили полеты на Кубу 10 января 20:53, В мире 5 123
Беларусь ввела налог на транзит нефти 10 января 20:42, В мире 5 075
Ребенок устроил стрельбу в школе на севере Мексики 10 января 20:33, В мире 4 960
США ввели санкции против 17 компаний из Ирана 10 января 20:20, В мире 5 008
Огтай Гюльалыев вновь прооперирован 10 января 20:09, Общество 5 281
Какой будет погода на выходные в Азербайджане? - Прогноз 10 января 20:01, Общество 5 464
США не намерены обсуждать с Ираком вывод войск 10 января 19:55, В мире 5 064
Отношения Турция-Россия-Азербайджан могут выйти на новый уровень - в ближайшем будущем 10 января 19:43, Политика 5 166
Назначен новый заведующий отделом Верховного Меджлиса Нахчыванской АР 10 января 19:38, Политика 4 899
Анкара и Баку будут бороться с незаконными визитами на оккупированные территории Азербайджана 10 января 19:33, Политика 4 956
Nordwind назвала причину жесткой посадки самолета в Анталье 10 января 19:25, В мире 5 286
Помпео посетит Украину - Названа дата 10 января 19:14, В мире 5 110
Госагентство по обязательному медстрахованию рассказало о потупивших обращениях 10 января 19:00, Общество 5 441
Samsung показала инновационные смартфоны на секретной встрече - ФОТО 10 января 18:46, Технологии 5 174
В Бишкеке состоялась закладка Парка дружбы Кыргызстана и Азербайджана - ФОТО 10 января 18:34, Политика 5 164
Иран может получить ядерное оружие в течение 2 лет 10 января 18:30, В мире 5 405
Беларусь приостановила экспорт собственной нефти 10 января 18:16, В мире 5 365
США предложили Зеленскому помощь в расследовании катастрофы в Иране 10 января 18:04, В мире 5 376
В Иране назвали причину задержки вылета разбившегося Boeing 10 января 17:50, В мире 5 854
Президент Ильхам Алиев выделил средства на строительство автодороги в Агсу 10 января 17:44, Политика 5 275
Известна дата следующей министерской встречи ОПЕК+ 10 января 17:39, В мире 5 421
Баба Везироглу награжден орденом "Шохрат" - распоряжение Президента Ильхама Алиева 10 января 17:27, Политика 5 466
Служба “Детская горячая линия”, функционирующая при поддержке Azercell, приняла 5061 обращение в 2019 году (R) 10 января 17:20, Экономика 5 507
На базе ВВС США во Флориде произошла стрельба 10 января 17:12, В мире 5 693
США передали Киеву данные о крушении самолета в Иране 10 января 17:06, В мире 5 732
Карлос Гон заявил, что у него есть документы, подтверждающие невиновность 10 января 16:55, В мире 5 601
Эльман Рустамов рассказал о курсе маната в 2020 году 10 января 16:42, Экономика 6 899
Дорожная полиция обратилась к владельцам неисправных транспортных средств 10 января 16:37, Общество 6 142
Состоялась презентация проекта электронной библиотеки "Азербайджанская диаспора" - ФОТО 10 января 16:26, Политика 5 718
Задержан убийца Нармин Гулиевой - заявление Генпрокуратуры и МВД 10 января 16:17, Общество 8 435
МИД Германии стремится сохранить ядерную сделку с Ираном 10 января 16:16, В мире 5 883
Наталья Шаровская: Процветающий Азербайджан - это заслуга Президента Ильхама Алиева и Первого вице-президента Мехрибан Алиевой 10 января 16:15, Политика 10 134
В Азербайджане пройдут мониторинги в связи с опасным заболеванием 10 января 16:00, Общество 6 414
В Казахстане охрана «КазМедиаЦентра» напала на журналиста 10 января 15:50, В мире 5 837
Ирак ждет представителей США для обсуждения вывода войск 10 января 15:46, В мире 5 836
В Сети появилось фото убийцы Нармин Гулиевой 10 января 15:41, Общество 8 616
Самолет Nordwind Airlines совершил жесткую посадку в Анталье 10 января 15:34, В мире 6 053
Закир Гасанов на переговорах с послом Болгарии 10 января 15:32, Политика 5 786
В Баку ускорили ввод в эксплуатацию многоэтажных зданий 10 января 15:26, Общество 7 300
Цукерберг рассказал, чего ждет от ближайшего десятилетия 10 января 15:21, Технологии 5 898
Меган Маркл покинула Великобританию 10 января 15:12, В мире 6 678
США нанесли удар по позициям «Хезболлы» на востоке Сирии 10 января 15:07, В мире 6 104
Пашинян готовит масштабную провокацию против Азербайджана - в самом центре Еревана 10 января 15:05, Политика 7 389
В Стамбуле произошел пожар в одной из частных школ - ВИДЕО 10 января 15:02, В мире 6 089
Подозреваемый в убийстве 10-летней Нармин Гулиевой сознался в преступлении 10 января 14:50, Общество 12 390
В Центрально-Африканской Республике из изгнания вернулся бывший президент страны 10 января 14:46, В мире 6 080
Канадская делегация отправилась в Тегеран для расследования катастрофы Boeing-737 10 января 14:40, В мире 6 052
Азербайджанские повара стали лучшими на Международном чемпионате кулинарии - ФОТО 10 января 14:35, Общество 8 581
Сотням граждан, добровольно вернувшимся в Азербайджан, оказана помощь 10 января 14:30, Общество 6 900
Названа дата вскрытия черных ящиков потерпевшего в Тегеране катастрофу самолета 10 января 14:21, В мире 6 243
Канцлер Австрии пожаловался на непредсказуемость политики США 10 января 14:20, В мире 6 126
В Бишкеке будет построен Парк дружбы Кыргызстана и Азербайджана - ФОТО 10 января 14:15, Общество 6 328
В этой части Баку меняется направление движения транспорта 10 января 14:06, Общество 7 511
В Филармонии праздничным концертом отметили Рождество Христово - ФОТО 10 января 14:01, Культура 6 329
В Баку автобусы еще одного маршрута переходят на карточную систему - ФОТО 10 января 13:57, Общество 8 064
Власти Казахстана назвали основную версию крушения самолета Bek Air 10 января 13:51, В мире 6 476
Иран заявил о готовности отправить черные ящики украинского самолета в Россию 10 января 13:46, В мире 6 384
В Баку снова будет дождливо 10 января 13:42, Общество 12
Центробанк Азербайджана огласил планы по денежно-кредитной политике на текущий год 10 января 13:37, Экономика 6 606
Траектория успеха Вургуна Векилова - ФОТО 10 января 13:30, Культура 6 438
В 2020 году в Азербайджане снова вырастут пенсии и зарплаты 10 января 13:25, Экономика 11 781
Агентство по развитию МСБ Азербайджана запустит образовательную онлайн-платформу 10 января 13:19, Экономика 6 462
Создатель World of Tanks собрался в Госдуму 10 января 13:13, В мире 6 504
Следствие намерено передать в суд дело Сержа Саргсяна 10 января 13:09, В мире 6 539
Ещё новости