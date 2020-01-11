https://news.day.az/world/1193128.html Зеленский обсудит уничтожение "Боинга" с Рухани и обратится к нации

Зеленский обсудит уничтожение "Боинга" с Рухани и обратится к нации

В мире, 11 января 2020 15:18 596

Президент Украины Владимир Зеленский расскажет нации о ситуации с уничтожением украинского самолета в Иране. Видеообращение запланировано на субботу, 11 декабря, после консультаций Зеленского с экспертами, работающими на месте трагедии, и телефонного разговора с президентом Исламской Республики Иран Хасаном Рухани. Беседа Зеленского и Рухани ожидается около 17:00, пишет "Интерфакс". О планах Зеленского рассказали в пресс-службе Офиса президента Украины, передает Day.Az со ссылкой на Вести.

В свою очередь, верховный лидер Ирана Али Хаменеи соболезнует родным погибших в авиакатастрофе, сообщает агентство Associated Press. Хаменеи назвал случившееся "болезненным инцидентом" и призвал армию Ирана найти решение проблем, которые привели к ошибочной атаке авиалайнера компании "Международные авиалинии Украины" ракетой системы ПВО. Иранский лидер потребовал гарантий не допущения повторения подобного в будущем.

"Я настоятельно призываю генеральный штаб ВС Ирана провести расследование ошибок этого инцидента и определить возможную вину", - заявил Хаменеи.

Командующий Воздушно-космическими силами Корпуса стражей исламской революции бригадный генерал Амир Али Хаджизаде признался, что пожелал себе смерти после сообщений о падении украинского самолета.

Самолет Boeing 737-800 упал в среду через несколько минут после взлета из тегеранского аэропорта. Погибли 176 человек. Среди них - граждане Ирана, Украины, Канады, Великобритании, Германии, Швеции и Афганистана.

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