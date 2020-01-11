https://news.day.az/world/1193134.html Киев даст юридическую оценку крушению Boeing в Иране
Киев даст юридическую оценку крушению Boeing в Иране
Киев продолжает работу над юридической оценкой инцидента, приведшего к крушению Boeing в Иране, заявил первый заместитель генпрокурора Украины Виталий Касько, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.
"Продолжается работа над юридической оценкой преступления, приведшего к трагедии", - приводит слова Касько пресс-служба Совета национальной безопасности и обороны Украины.
Выполнявший рейс в Киев Boeing 737-800 "Международных авиалиний Украины" потерпел крушение вскоре после вылета из аэропорта Тегерана в среду рано утром. Погибли все 176 человек: 167 пассажиров из Ирана, Украины, Канады, Германии, Швеции и Афганистана и девять членов экипажа.
В субботу ВС Ирана заявили, что украинский Boeing был сбит случайно, непреднамеренно, виной стал человеческий фактор: самолет пролетал рядом с военным объектом Ирана и был принят за вражеский. Президент Ирана Хасан Роухани выразил соболезнования в связи с катастрофой и заявил, что глубоко сожалеет. Зеленский заявил, что ожидает от Ирана полного признания вины, официальных извинений, наказания виновных и выплаты компенсаций за сбитый украинский самолет.
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