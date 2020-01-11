https://news.day.az/world/1193135.html Ливан лишили права голоса в ООН - Причина
Ливан лишили права голоса в ООН - Причина
Ливан лишен права голоса в Генассамблее ООН в связи с неуплатой членских взносов за 2018 и 2019 года, сообщается в полученной РИА Новости копии заявления пресс-службы МИД страны, передает Day.Az.
"МИД сожалеет в связи с решением ООН о включении Ливана в список стран, лишенных права голоса в Генеральной Ассамблее из-за неуплаты необходимых взносов", - говорится в документе.
В МИД Ливана заверили, что министерство направляло со своей стороны все необходимые запросы и директивы ливанским ответственным за процедуру ведомствам, однако ответа так и не поступало.
"В данном случае пострадали интересы Ливана и его репутация. Надеемся, что вопрос будет разрешен в ближайшее время", - отметили в МИД.
Согласно полученным РИА Новости копиям писем внешнеполитического ведомства, глава МИД Ливана Джебран Басиль неоднократно обращался к министру финансов Али Хасану Халилю с данным вопросом.
Согласно документам, МИД Ливана запрашивал 1 миллион 310 тысяч долларов США на погашение задолженностей в 2019 году.
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