Акулы съели молодого немецкого футболиста на отдыхе в Австралии

Молодого немецкого футболиста Эрика Биригитти съели акулы, когда спортсмен отдыхал в Австралии вместе с друзьями, пишет El Caso, передает Day.Az со ссылкой на riafan.ru.

Инцидент произошел 2 января на пляже Twilight Beach, где стоят таблички с предупреждением об акулах. По данным СМИ, футболист прогуливался по скалистому берегу, но неожиданно поскользнулся.

Он упал в воду, и его унесло в море. Падение Эрика в море видели его друзья, они попытались спасти товарища. Ребята вызвали полицию и спасателей.

Оперативная группа нашла останки футболиста только ночью. По предварительным данным, в открытом море на Биригитти напали акулы.

Биригитти играл за американский ФК "Гастинг Бронкос", парню был 21 год.