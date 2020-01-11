В Кремле проходят переговоры Путина и Меркель

Федеральный канцлер прибыла в Москву по приглашению российского лидера. Ее сопровождает министр иностранных дел Хайко Маас.

Открывая встречу, Путин поблагодарил канцлера за то, что она приняла его приглашение.

"Мы с вами в постоянном контакте находимся, занимаемся и экономическими проблемами, и политическими, и международными вопросами. <...> Есть наиболее острые, на которых, я так понимаю, мы и сосредоточимся", - сказал он.