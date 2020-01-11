https://news.day.az/world/1193142.html Чавушоглу обвинил Францию в саботаже инициативы о перемирии в Ливии
Чавушоглу обвинил Францию в саботаже инициативы о перемирии в Ливии
Париж пытается саботировать инициативу Анкары и Москвы о перемирии в Ливии, заявил глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.
Ранее президенты России и Турции Владимир Путин и Тайип Эрдоган согласовали единую позицию по Ливии и призвали все стороны прекратить огонь с 00.00 воскресенья, 12 января, и немедленно сесть за стол переговоров.
"Некоторые страны пытаются помешать призыву президентов Турции и России о перемирии в Ливии. Франция пытается саботировать любую инициативу, к которой она сама не имеет отношения. Она постоянно поддерживает незаконные формирования, в том числе оказывая военную поддержку и являясь таким образом причиной продолжения хаоса в Ливии", - сказал Чавушоглу журналистам.
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