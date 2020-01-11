Чавушоглу обвинил Францию в саботаже инициативы о перемирии в Ливии

"Некоторые страны пытаются помешать призыву президентов Турции и России о перемирии в Ливии. Франция пытается саботировать любую инициативу, к которой она сама не имеет отношения. Она постоянно поддерживает незаконные формирования, в том числе оказывая военную поддержку и являясь таким образом причиной продолжения хаоса в Ливии", - сказал Чавушоглу журналистам.