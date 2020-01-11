https://news.day.az/world/1193148.html Парламент Ирана проведет открытое заседание по катастрофе украинского самолета
Парламент Ирана проведет открытое заседание по катастрофе украинского самолета
Иранский меджлис (парламент) в воскресенье проведет открытое заседание, посвященное крушению украинского самолета недалеко от Тегерана, сообщает агентство IRNA со ссылкой на депутата Таябе Сиявуши, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.
По ее словам, решение о теме заседания было принято после того, как генштаб ВС Ирана подтвердил, что украинский самолет был сбит иранской ракетой.
Выполнявший рейс в Киев Boeing 737-800 "Международных авиалиний Украины" потерпел крушение вскоре после вылета из аэропорта Тегерана в среду рано утром. Погибли все 176 человек: 167 пассажиров из Ирана, Украины, Канады, Германии, Швеции и Афганистана и девять членов экипажа.
В субботу ВС страны заявили, что украинский Boeing был сбит случайно, непреднамеренно, виной стал человеческий фактор: самолет пролетал рядом с военным объектом Ирана и был принят за вражеский. Президент Ирана выразил соболезнования в связи с катастрофой и заявил, что глубоко сожалеет.
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