"Международные авиалинии Украины" отреагировали на признание Ирана в уничтожении самолета

"Международные авиалинии Украины" (МАУ) - самая надежная авиакомпания страны, заявил ее президент Евгений Дыхне на брифинге. Руководитель подчеркнул, что признание Ираном своей вины в крушении "Боинга" исключает любые сомнения в безопасности полетов компании, передает РИА Новости.

Вылет "Боинга" из аэропорта Тегерана был разрешен авиаслужбами, вопреки заявлениям Ирана, экипаж доложил о взлете, записи разговоров имеются. Никаких отклонений от маршрута не было, хотя ранее о нем говорил глава МИД Украины Вадим Пристайко, передает Day.Az со ссылкой на Вести.

По словам Дыхне, задержка рейса была вызвана очень большим количеством багажа, это штатная ситуация, передает ТАСС.

МАУ выплатит все деньги, полагающиеся родственникам пассажиров разбившегося "Боинга" согласно международным правилам, передает "Интерфакс".

Также Дыхне сообщил, что большинство погибших будет похоронено в Иране. Пока эксперты не могут идентифицировать все останки, но все-таки пассажиры в основном были иранцами, и их родственники проживают в стране.

На том же брифинге об обязанности иранских властей закрыть свое воздушное пространство заявил вице-президент МАУ по летной работе Игорь Сосновский. Если они собирались стрелять, нужно было закрыть аэропорт, подчеркнул Сосновский.

Выполнявший рейс в Киев Boeing 737-800 МАУ разбился вскоре после вылета из аэропорта Тегерана в среду рано утром. Погибли 176 человек.

В субботу ВС Ирана сообщили, что украинский Boeing был сбит случайно, потому что его приняли за вражеский самолет. Президент Ирана Хасан Роухани сказал, что очень сожалеет. Президент Украины Владимир Зеленский потребовал от Тегерана признания вины, официальных извинений, наказания виновных и выплат компенсаций.