https://news.day.az/world/1193166.html Вдова погибшего командира экипажа МАУ: Дочке снилось, что папу убили - ФОТО

Вдова погибшего командира экипажа МАУ: Дочке снилось, что папу убили - ФОТО

В мире, 11 января 2020 18:11 728

Трагедия украинского лайнера над Тегераном после признания Ираном вины за случившееся, тем не менее, еще долго будет оставаться в центре внимания мировых СМИ.

Поразительные признания опубликованы на портале Страна.ua - интервью согласилась дать в эти тяжелые дни вдова командира экипажа сбитого Boeing Екатерина Гапоненко. Она рассказала о предчувствиях, знаках, которые предшествовали "черному дню", передает Day.Az.

Мать двоих несовершеннолетних детей все время волновалась, следя за событиями вокруг Ирана, пытаясь убедить мужа Владимира не лететь в этот рейс. Но профессиональный летчик с огромным опытом и с такими же, как он коллегами все же отправились в полет... О трагедии она узнала из новостей.

В интервью Екатерина вспомнила, что в декабре муж отмечал свое 50-летие, и ему подарили часы, хотя, по приметам часы нельзя дарить. С часами связан и другой факт - в их доме они остановились.

Ее до сих пор мучает вопрос: зачем и кто фотографировал весь экипаж перед роковым рейсом, на выходе из гостиницы? Для авиаторов это плохая примета - фото перед полетом. Обычно они снимаются на память после выполненного рейса.

Екатерина рассказала и том, что накануне младшей 6-летней дочке снилось, что папу убили...

Вдова летчика делилась своим горем еще накануне официального признания Ираном вины. Но она была твердо уверена, что трагедия произошла либо из-за взрыва, либо из-за воздействия извне. Она полностью исключила возможность технической неисправности: муж ее гордился, что в 2016-м компания получила новый самолет, и он стал на нем летать. Замечаний в техобслуживании машины не возникало.

Вспоминала, как они лет пять назад с мужем разговаривали на тему авиакатастроф, о вероятности выживаемости воздушного судна, и теперь все пояснения, которые тогда ей давал муж, со страшной точностью сбылись.

Он в конце того разговора сказал ей: "Пассажиры погибают, все и сразу, только в одном случае. В случае взрыва".

Страховая компания, как сказала Екатерина, выплатит семьям погибших около 10 тысяч евро.

Что касается государственных выплат, тут, по ее мнению, после встречи родственников погибших с президентом Зеленским, пока ничего не ясно. Он только пообещал проконтролировать выплаты государственной части компенсаций.

Женщина сказала также, что возвращение останков тел на родину придется ждать около месяца - идентификация затруднена тем, как проводятся иранскими службами работы на месте катастрофы.

А пока она, как и другие родственники погибших, ждет большего участия и помощи со стороны властей.

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