Вдова погибшего командира экипажа МАУ: Дочке снилось, что папу убили - ФОТО

Трагедия украинского лайнера над Тегераном после признания Ираном вины за случившееся, тем не менее, еще долго будет оставаться в центре внимания мировых СМИ.

Поразительные признания опубликованы на портале Страна.ua - интервью согласилась дать в эти тяжелые дни вдова командира экипажа сбитого Boeing Екатерина Гапоненко. Она рассказала о предчувствиях, знаках, которые предшествовали "черному дню", передает Day.Az.

Мать двоих несовершеннолетних детей все время волновалась, следя за событиями вокруг Ирана, пытаясь убедить мужа Владимира не лететь в этот рейс. Но профессиональный летчик с огромным опытом и с такими же, как он коллегами все же отправились в полет... О трагедии она узнала из новостей.

В интервью Екатерина вспомнила, что в декабре муж отмечал свое 50-летие, и ему подарили часы, хотя, по приметам часы нельзя дарить. С часами связан и другой факт - в их доме они остановились.

Ее до сих пор мучает вопрос: зачем и кто фотографировал весь экипаж перед роковым рейсом, на выходе из гостиницы? Для авиаторов это плохая примета - фото перед полетом. Обычно они снимаются на память после выполненного рейса.