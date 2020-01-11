https://news.day.az/world/1193168.html В Стамбуле произошло землетрясение
В Стамбуле произошло землетрясение
Землетрясение магнитудой 4,7 произошло в 16.37 с эпицентром в пригороде Стамбула Силиври. Об этом, как передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости, сообщает Агентство по чрезвычайным ситуациям Турции в субботу.
"Землетрясение магнитудой 4,7 балла произошло в 16.37 в районе Мраморного моря с эпицентром в акватории Мраморного моря в районе города Силиври", - говорится в сообщении ведомства.
По данным телеканала NTV, землетрясение ощущалось во многих районах Стамбула. О пострадавших и разрушениях пока информации нет.
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