https://news.day.az/world/1193176.html Радикалы устроили беспорядки на акции протеста в Париже
Радикалы устроили беспорядки на акции протеста в Париже
Радикалы устроили беспорядки на акции протеста против пенсионной реформы в столице Франции, полиция ответила слезоточивым газом, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.
Субботняя демонстрация, стартовавшая от площади Нации, была мирной до тех пор, пока к шествию не присоединилась толпа молодых людей в чёрных одеждах, скрывающих лица под масками. На авеню Домениль они начали бросать камни, бутылки в сотрудников правоохранительных органов, те в свою очередь применили слезоточивый газ.
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