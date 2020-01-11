В аэропорту Дубая задержаны десятки рейсов

Объединенные Арабские Эмираты оказались под властью сильного циклона, в результате затоплений отложены десятки рейсов в международном аэропорту Дубая, сообщило в субботу управление аэропортов эмирата.

"Плохие погодные условия, которые продолжаются с утра субботы, продолжают влиять на операционную деятельность Международного аэропорта Дубая. Отсрочки рейсов, скорее всего, будут наблюдаться в течение всего дня. Некоторые рейсы были отменены или перенаправлены в другой аэропорт (DWC) на юге Дубая", - говорится в сообщении управления в социальной сети Twitter, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

Как заявила летающая из Дубая авиакомпания Emirates на своей странице в Twitter, проливные дожди стали причиной отсрочки нескольких рейсов из Дубая и в этот город. Она попросила проверять информацию о своих рейсах на сайте компании.

Пользователи соцсетей разместили видеозаписи, на которых видно, как самолеты в аэропорту Дубая стоят в воде, доходящей до их корпуса.

Национальный метеорологический центр ОАЭ сообщил, что дожди будут идти, по крайней мере, до конца дня субботы, рекомендовав жителям без надобности не покидать свои дома и не ездить на машинах.