https://news.day.az/world/1193182.html Спикер парламента Ирана выразил соболезнования семьям жертв сбитого Boeing

Спикер парламента Ирана выразил соболезнования семьям жертв сбитого Boeing

В мире, 11 января 2020 19:26 617

Председатель парламента (Меджлиса) Ирана Али Ардашир Лариджани в субботу выразил соболезнования семьям пассажиров самолета Boeing 737 компании "Международные авиалинии Украины" (МАУ), который был по ошибке сбит системами ПВО страны.

Об этом сообщает информационное агентство IRNA, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Я выражаю глубокие и искренние соболезнования в связи с этой трагической ошибкой семьям погибших", - отметил Лариджани.

"Изучение масштабов этой ошибки - это важная задача, которой должны придать приоритетное значение соответствующие ведомства", - продолжил председатель парламента. Он призвал установить личности всех тех, кто ответственен за случившуюся ошибку.

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