https://news.day.az/world/1193188.html Вице-президент Ирана назвал национальной трагедией ситуацию с гибелью Boeing-737

Вице-президент Ирана назвал национальной трагедией ситуацию с гибелью Boeing-737

В мире, 11 января 2020 20:41 141

Национальный трагедией назвал в субботу первый вице-президент Ирана Эсхак Джахангири ситуацию, когда в результате ошибки системами ПВО страны был сбит самолет Boeing-737 компании "Международные авиалинии Украины" (МАУ).

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщает информационное агентство IRNA.

"Мы должны поставить себя на место семей жертв, иранских граждан и официальных лиц, чтобы быть чувствительными к масштабам этой национальной трагедии", - подчеркнул Джахангири.

Он призвал к проведению "серьезного, прозрачного расследования причин этой воздушного несчастья". Вице-президент выразил сочувствие и соболезнования членам семей всех тех, кто погиб в результате инцидента.

8 января Boeing-737 компании "Международные авиалинии Украины" потерпел крушение через несколько минут после вылета из аэропорта Тегерана. В результате погибли 176 человек: граждане Афганистана, Германии, Ирана, Канады и Украины, а также подданные Великобритании и Швеции.

В субботу генеральный штаб ВС Ирана распространил заявление, в котором признал, что самолет был сбит по ошибке.

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