Президент Ирана извинился перед Украиной за сбитый Boeing

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что во время телефонного разговора с ним президент Ирана Хасан Роухани извинился за сбитый украинский самолет. Об этом сообщила пресс-служба офиса украинского лидера.

"Он [Роухани] извинился от иранской стороны за трагедию, которая унесла 176 человеческих жизней. Глава Исламской Республики Иран полностью признает, что трагедия произошла из-за ошибочных действий военных этой страны", - говорится в сообщении, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Зеленский также заявил, что настаивает на немедленном завершении идентификации тел погибших в катастрофе.

"Для нас чрезвычайно важно, чтобы уже на следующей неделе - до 19 января - тела погибших вернули на Украину, чтобы родные могли с ними попрощаться", - подчеркнул украинский президент.