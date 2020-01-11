https://news.day.az/world/1193192.html Меркель назвала "важным шагом" признание Ирана

Меркель назвала "важным шагом" признание Ирана

В мире, 11 января 2020 21:55 300

Признание иранской стороной обстрела лайнера Boeing-737 компании "Международные авиалинии Украины" является важным шагом, нужно сделать все для полного расследования катастрофы.

Об этом заявила в субботу в Москве канцлер Германии Ангела Меркель на совместной пресс-конференции с президентом России Владимиром Путиным, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Сегодня Иран объявил, что это была большая ошибка и хорошо, что тем самым известны ответственные [за случившееся], - сказала она. - Я считаю, что сейчас нужно предпринять все, чтобы вместе со странами, граждане которых погибли, найти решение, чтобы, прежде всего, полностью расследовать и обсудить, какими будут последствия".

"Важно провести беспристрастное расследование, и сегодня был сделан важный шаг", - считает Меркель. Она назвала "драматическим событием" происшедшее в Иране.

Меркель также подчеркнула, что Германия наряду с Россией убеждена в необходимости сохранения Совместного всеобъемлющего плана действий по ядерной программе Ирана (СВПД).

"Мы, разумеется, обсудили ситуацию в Иране и едины во мнении, что нужно сделать все, чтобы сохранить соглашение", - сказала она. "Германия убеждена, что Иран не должен получить доступ к ядерному оружию и поэтому мы будем использовать все дипломатические средства, чтобы это соглашение, которое, разумеется, не идеальное, сохранить", - добавила Меркель.

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