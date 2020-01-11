Около 200 террористов атаковали позиции сирийских военных

Боевики атаковали правительственные войска Сирии в направлении населенного пункта Джарджаназ.

Об этом сообщил на брифинге руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон генерал-майор Юрий Боренков, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

Нападение произошло накануне утром. В атаке приняли участие боевики террористической группировки "Хайат Тахрир Аш-Шам"* из района Телль-Минис.

"В нападении участвовало до 200 боевиков и 30 пикапов с установленными на них крупнокалиберными пулеметами. Точечным огнем из танков и артиллерии сирийских правительственных сил атака была отбита, боевики отошли в исходное положение", - сказал он.