ЕС порекомендовал отказаться от полетов над Ираном
Агентство по авиабезопасности ЕС (EASA) после крушения украинского лайнера рекомендует избегать полётов над Ираном на всех высотах, сообщила РИА Новости представитель ведомства Джанет Норткотт, передает Day.Az.
В пятницу EASA рекомендовала не совершать полеты над Ираном на высоте менее 25 тысяч футов (7620 метров). Теперь агентство сообщает, что в координации с Еврокомиссией вновь оценило риск для коммерческих полётов над Ираном в связи с известиями о том, что самолет был сбит иранской ракетой.
"На основании всей имеющейся информации рекомендация в нынешних условиях безопасности заключается в том, что, в качестве меры предосторожности, следует избегать полётов над Ираном на всех высотах до дальнейшего уведомления", - сообщили в EASA.
Рекомендация избегать полётов над Ираком на всех высотах также сохраняется, свидетельствует информация агентства.
EASA отмечает, что ситуация развивается "очень динамично", поэтому новая ее оценка будет проведена уже в начале следующей недели.
Выполнявший рейс в Киев Boeing 737-800 "Международных авиалиний Украины" потерпел крушение вскоре после вылета из аэропорта Тегерана в среду рано утром. Погибли все 176 человек: 167 пассажиров из Ирана, Украины, Канады, Германии, Швеции и Афганистана и девять членов экипажа.
В субботу иранские военные заявили, что украинский Boeing был сбит случайно, виной стал человеческий фактор: самолет пролетал рядом с военным объектом Ирана и был принят за вражеский.
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре