Роухани пообещал отдать под суд виновных в крушении украинского Boeing

Президент Ирана Хасан Роухани в разговоре с украинским коллегой Владимиром Зеленским заявил, что все причастные к уничтожению украинского лайнера предстанут перед судебными властями Ирана.

"Человеческая ошибка привела к этой авиакатастрофе, и люди, причастные к инциденту, будут переданы в судебные органы", - говорится в заявлении на сайте иранского президента.

Роухани добавил, что иранская судебная система в скором времени начнет принимать меры по этому вопросу.

Телефонный разговор состоялся после того, как военные Ирана признали, что непреднамеренно сбили украинский самолёт, приняв его за "вражескую цель", а именно за крылатую ракету, уточнили они. При этом в Иране отметили, что ожидали атаки со стороны США, в связи с чем системы ПВО страны были приведены в полную боевую готовность.

Выполнявший рейс в Киев Boeing 737-800 "Международных авиалиний Украины" потерпел крушение вскоре после вылета из аэропорта Тегерана в среду рано утром. Погибли все 176 человек: 167 пассажиров из Ирана, Украины, Канады, Германии, Швеции и Афганистана и девять членов экипажа.