https://news.day.az/world/1193201.html Иран объявил день гибели Сулеймани Всемирным днем сопротивления

Иран объявил день гибели Сулеймани Всемирным днем сопротивления

В мире, 11 января 2020 23:25 320

Власти Ирана объявили дату гибели генерала Касема Сулеймани, убитого 3 января в результате спецоперации США, Международным днем сопротивления.

Как передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости, об этом передает агентство IRNA.

Секретарь Верховного совета по делам культурной революции Саид Реза Амели заявил, что указ о внесении в календарь страны Всемирного дня сопротивления (World Day of Resistance), который будет отмечаться 3 января, подписал президент Ирана Хасан Рухани.

Реза Амели также сообщил о создании международной премии памяти жертв (World Sacrifice Award), которая будет носить имя генерала Сулеймани.

Отметим, что в ночь на 3 января США провели в районе международного аэропорта Багдада операцию против генерала Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Касема Сулеймани и заместителя главы иракского шиитского ополчения Абу Махди аль-Мухандиса, которых в Вашингтоне считают причастными к организации нападения на американское посольство в Багдаде 31 декабря 2019 года.

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