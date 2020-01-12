Зеленский выступил с официальным обращением к украинцам по поводу катастрофы Boeing

Президент Украины Владимир Зеленский выступил с официальным обращением к народу по поводу авиакатастрофы украинского самолета в Иране и пообещал, что все виновные понесут наказание.

"Дорогие украинцы, в эти тяжелые дни дня каждого из нас я хочу сказать следующее: я верну всех погибших близким и родным - они смогут с ними попрощаться по-человечески, мы достойно почтим их память. Все виновные будут наказаны. Мы вернем украинцам не только ощущение безопасности и справедливости, но и уверенность в том, что Украина всегда будет вас защищать, в каком бы уголке мира вы ни находились", - сказал он, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Зеленский также заявил, что договорился с Ираном о полном юридическом и техническом взаимодействии в расследовании катастрофы, в решении вопроса компенсации, а также о начале совместной работы по расшифровке бортовых самописцев. "Мы договорились, что никто не отвертится", - подчеркнул он.

Президент подчеркнул, что украинское правительство предоставит финансовую помощь семьям погибших и "будет всячески способствовать получению компенсации от перевозчика, страховых компаний и Исламской республики Иран".

Глава государства высоко оценил работу всех государственных структур по выяснению обстоятельств крушения. "Мы работали системно и без истерик ради одного - выяснения правды относительно обстоятельств авиакатастрофы", - сказал он. Особенно Зеленский отметил работу украинских экспертов в Иране. "Они работали и продолжают работать самоотверженно, тщательно и круглосуточно. Их высокий профессионализм и оперативность, убедительные предварительные выводы и доказательства, найденные в Тегеране, не позволили скрыть правду", - отметил президент. "Для полного завершения расследования еще нужно провести ряд действий. Сейчас эксперты пытаются собрать обломки самолета в единое целое", - проинформировал Зеленский.

Он также призвал всех международных партнеров Украины "быть едиными и настойчивыми до полного и окончательного расследования всех обстоятельств этой катастрофы". "Это нужно всем нам. Ради человека, который должен в этом бурном мире чувствовать себя безопасно - на земле, в воде или в воздухе", - заключил Зеленский.

Всего в Иране сейчас работают 45 украинских экспертов по расследованию причин катастрофы.

Ранее в субботу на брифинге руководство компании "Международные авиалинии Украины", которой принадлежал сбитый самолет, опровергло данные иранской стороны о том, что экипаж якобы не выходил на связь с диспетчером после вылета из аэропорта Тегерана. "После взлета вышли на связь, а не так, как говорили иранцы. Спокойно доложили о взлете и получили разрешение. Действовали строго по информации диспетчера", - подчеркнул представитель компании, добавив, что подобные факты сложно скрыть.