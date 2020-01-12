https://news.day.az/world/1193205.html Более 60 рейсов задержаны и отменены в аэропортах Москвы
Более 60 рейсов задержаны и отменены в аэропортах Москвы
Более 60 рейсов задержаны и отменены в аэропортах Москвы.
Об этом сообщает "Яндекс.Расписание", передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
В Шереметьево задержаны 10 рейсов. В Домодедово 28 рейсов задержаны, 3 отменены. Во Внуково 20 рейсов задержан, 1 отменен.
Причины задержек не сообщаются.
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