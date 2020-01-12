https://news.day.az/world/1193206.html Ливийская армия объявила о прекращении огня на западе страны

Ливийская армия объявила о прекращении огня на западе страны

В мире, 12 января 2020 03:02 535

Ливийская национальная армия (ЛНА) фельдмаршала Халифы Хафтара объявила о том, что согласна пойти на прекращение боевых действий и операций в западном регионе Ливии с полуночи воскресенья по местному времени. 

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом заявил официальный представитель ВС генерал Ахмед аль-Мисмари.

"Главнокомандование вооруженных сил объявляет о прекращении огня в западном регионе с 00:01 12 января, - отмечается в заявлении аль-Мисмари, которое приводит новостной портал Al Wasat. - Намерены придерживаться его при условии, что противоположная сторона будет соблюдать прекращение огня. В случае любого нарушения ответ будет жестким".

После встречи в Стамбуле 8 января президенты России и Турции Владимир Путин и Тайип Эрдоган призвали все стороны ливийского конфликта прекратить боевые действия с полуночи 12 января.

Как заявил в субботу на пресс-конференции после переговоров с канцлером ФРГ Ангелой Меркель российский лидер, он "очень рассчитывает, что стороны ливийского конфликта прислушаются к призыву Москвы и Анкары о прекращении огня". Президент напомнил, что Москва поддержала идею канцлера ФРГ о проведении в Берлине под эгидой ООН конференции по ливийскому урегулированию. По его словам, "некоторые вещи надо еще доработать", однако это было бы "очень хорошим шагом в правильном направлении с целью предотвращения" негативных тенденций в Ливии. Путин заключил, что такая конференция позволила бы "положить начало постепенному мирному урегулированию" в этой стране политическими средствами.

Заседающее в Триполи Правительство национального согласия (ПНС) Фаиза Сараджа, приветствовав итоги встречи Путина и Эрдогана, указало на то, что поддержит любой серьезный призыв возобновить политический процесс в Ливии и избавить страну от войны. В субботу глава триполийского кабмина после встречи в Риме с итальянским премьер-министром Джузеппе Конте подтвердил, что готов прекратить огонь при условии, что ЛНА остановит наступление.

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