У берегов Турции затонула лодка с мигрантами - много погибших

Лодка с мигрантами затонула у берегов Турции, погибли не менее 11 человек.

Как передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщает агентство Anadolu.

Сообщается, что среди погибших - восемь детей.

По информации агентства, лодка затонула в Эгейском море недалеко от города Чешме.