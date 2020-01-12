https://news.day.az/world/1193208.html У берегов Турции затонула лодка с мигрантами - много погибших

У берегов Турции затонула лодка с мигрантами - много погибших

В мире, 12 января 2020 06:01 59

Лодка с мигрантами затонула у берегов Турции, погибли не менее 11 человек.

Как передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщает агентство Anadolu.

Сообщается, что среди погибших - восемь детей.

По информации агентства, лодка затонула в Эгейском море недалеко от города Чешме.

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