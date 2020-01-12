https://news.day.az/world/1193208.html У берегов Турции затонула лодка с мигрантами - много погибших
У берегов Турции затонула лодка с мигрантами - много погибших
Лодка с мигрантами затонула у берегов Турции, погибли не менее 11 человек.
Как передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщает агентство Anadolu.
Сообщается, что среди погибших - восемь детей.
По информации агентства, лодка затонула в Эгейском море недалеко от города Чешме.
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