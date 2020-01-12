Дети провалились под лед и утонули - трагедия в Москве

Два ребенка провалились под лед и утонули в пруду в селе Сынково Подольского района Подмосковья.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Московской области.

"На территории частного домовладения в селе Сынково, ул. Городская, 72, двое детей, пяти и восьми лет, провалились под лед на пруду и погибли", - сказали в пресс-службе, добавив, что, скорее всего, на пруду был тонкий лед.

Прокуратура и СК начали проверки после инцидента. На месте происшествия работают следователи и криминалисты. Опрашиваются родственники, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.