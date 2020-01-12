Советник Трампа оценил шансы на диалог с Ираном

Советник по нацбезопасности президента США Роберт О'Брайен считает, что после операции США по устранению генерала Касема Сулеймани Иран более склонен к диалогу с Соединённым Штатами, чем раньше.

"Я думаю, что шансы сесть с иранцами и договориться о сделке значительно улучшились, (потому что Сулеймани) вне игры", - заявил он в интервью изданию Axios, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

В ночь на 3 января США провели в районе международного аэропорта Багдада операцию против командующего элитным подразделением армии Ирана - силами специального назначения "Аль-Кудс" генерала Касема Сулеймани и заместителя главы иракского шиитского ополчения Абу Махди аль-Мухандиса, которых в Вашингтоне считают причастными к организации нападения на американское посольство в Багдаде 31 декабря.