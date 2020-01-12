Путин назвал новый срок запуска «Северного потока-2»

Президент России Владимир Путин назвал сроки возможного запуска газопровода "Северный поток-2" на совместной пресс-конференции по итогам переговоров с канцлером Германии Ангелой Меркель.

Об этом сообщает РБК, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Он рассказал, что, несмотря на санкции, завершить проект реально. Более того, это можно сделать самостоятельно и не привлекать помощь партнеров. Однако в этом случае окончание строительства может сдвинуться на несколько месяцев, и проект начнет работать в конце этого года или в начале следующего, считает президент.

В ходе пресс-конференции Меркель также выступила за завершение строительства газопровода, несмотря на санкции. Она отметила, что Берлин считает "Северный поток-2" экономическим проектом и продолжает поддерживать его.

В декабре США ввели новые санкции против "Северного потока-2". Вашингтон потребовал от компаний, ведущих укладку труб, немедленно прекратить строительство газопровода. В результате швейцарская компания Allseas заявила о прекращении работы над проектом. В Совете Федерации выразили сомнение по поводу эффективности мер США, такое же мнение озвучил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий.