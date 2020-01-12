https://news.day.az/world/1193217.html Восемь человек погибли из-за шторма на юге США
Восемь человек погибли из-за шторма на юге США
По меньшей мере восемь человек погибли в результате сильных штормов, охвативших некоторые районы юга США.
В настоящее время известно о случаях смерти в штатах Алабама, Луизиана и Техас, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
Уточняется, что из-за сильных ветров и проливных дождей, которые привели к разрушению домов и затоплению дорог, пострадали сотни тысяч людей.
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