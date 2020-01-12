Ирак задумался о покупке российских С-400

Ирак задумался о покупке российских зенитных комплексов С-400 "Триумф". Об этом пишет The Wall Street Journal, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Член комитета по безопасности и обороне иракского парламента Карим Алауи рассказал изданию, что им необходимы зенитные системы, а "американцы много раз их разочаровывали, не помогая в получении нужных вооружений".

Он уточнил, что три месяца назад представитель Ирака уже побывал в России и провел ряд консультаций, однако случившийся в ближневосточной стране политический кризис с последовавшей отставкой премьер-министра Аделя Абделя Махди заставил стороны отложить дальнейшие переговоры.

Теперь же, в связи с требованием Багдада американским подразделениям покинуть страну, парламентарии уполномочили премьер-министра приобрести средства ПВО у любой страны, "у России или у кого угодно".